Португалия сыграла вничью с Сербией

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Португалия сыграла вничью с СербиейФото: Eurosport

В рамках второго тура отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная Сербии отобрала очки у Португалии, а Ирландия проиграла Люксембургу.

Группа А

Сербия - Португалия 2:2

Голы: Диогу Жота, 11 - 0:1, Диогу Жота, 36 - 0:2, Митрович, 46 - 1:2, Костич, 60 - 2:2

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Павлович, Митрович, Милинкович-Савич, Гудель, Костич (Ристич, 72), Лазович (Максимович, 46), Тадич (Джуричич, 82), Митрович (Йович, 88), Влахович (Радонич, 46).

Португалия: Антони Лопеш, Жоау Канселу (Мендеш, 72), Соареш, Фонте, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Сержиу Оливейра (Саншеш, 73), Диогу Жота (Жоау Феликс, 85), Роналду.   


Ирландия - Люксембург 0:1

Гол: Родригеш, 85 - 0:1

Ирландия: Базуну, Доэрти (Брэйди, 46), О`Ши, Кларк (Макклейн, 61), Стивенс, Браун, Найт, Робинсон (Лонг, 73), Каллен (Моламби, 88), Коулмэн, Коллинз (Пэрротт, 88).

Люксембург: Морис, Махмутович, Янс, Шано, Мартинс, Синани, Тилль, Тилль (Девилль, 79), Мартинс Перейра, Родригеш, Баррейро.

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