Португалия сыграла вничью с Сербией
Фото: Eurosport
В рамках второго тура отборочного раунда на ЧМ-2022 сборная Сербии отобрала очки у Португалии, а Ирландия проиграла Люксембургу.
Группа А
Сербия - Португалия 2:2
Голы: Диогу Жота, 11 - 0:1, Диогу Жота, 36 - 0:2, Митрович, 46 - 1:2, Костич, 60 - 2:2
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Павлович, Митрович, Милинкович-Савич, Гудель, Костич (Ристич, 72), Лазович (Максимович, 46), Тадич (Джуричич, 82), Митрович (Йович, 88), Влахович (Радонич, 46).
Португалия: Антони Лопеш, Жоау Канселу (Мендеш, 72), Соареш, Фонте, Рубен Диаш, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Бруну Фернандеш, Сержиу Оливейра (Саншеш, 73), Диогу Жота (Жоау Феликс, 85), Роналду.
Ирландия - Люксембург 0:1
Гол: Родригеш, 85 - 0:1
Ирландия: Базуну, Доэрти (Брэйди, 46), О`Ши, Кларк (Макклейн, 61), Стивенс, Браун, Найт, Робинсон (Лонг, 73), Каллен (Моламби, 88), Коулмэн, Коллинз (Пэрротт, 88).
Люксембург: Морис, Махмутович, Янс, Шано, Мартинс, Синани, Тилль, Тилль (Девилль, 79), Мартинс Перейра, Родригеш, Баррейро.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3