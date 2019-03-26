Португалия также пожаловалась на Украину в УЕФА по делу Мораеса

Теги украинапортугалияжуниор мораес

Португалия также пожаловалась на Украину в УЕФА по делу Мораеса

Федерация футбола Португалии подала протест на результат матча 1-го тура отборочного турнира Евро-2020 против Украины, который завершился со счетом 0:0, сообщает futebol365.pt.

По сведениям издания, основанием для жалобы стало участие в матче нападающего Жуниора Мораеса, который, возможно, получил украинское гражданство с нарушением законодательства.

Напомним, что ранее на украинцев подал жалобу Люксембург.

Если вина Украины будет доказана, то ей будут засчитаны технические поражения в обоих матчах.

Не пропустите: Сборной Украины грозят серьёзные санкции из-за натурализованного футболиста. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" принял решение продать Бэйла летом

"Реал" принял решение продать Бэйла летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Англия Англия 2 6
2 Болгария Болгария 2 2
3 Косово Косово 1 1
4 Черногория Черногория 2 1
5 Чехия Чехия 1 0
Группа B М О
1 Украина Украина 2 4
2 Люксембург Люксембург 2 3
3 Португалия Португалия 2 2
4 Сербия Сербия 1 1
5 Литва Литва 1 0
Группа C М О
1 Северная Ирландия Северная Ирландия 2 6
2 Нидерланды Нидерланды 2 3
3 Германия Германия 1 3
4 Эстония Эстония 1 0
5 Беларусь Беларусь 2 0
Группа D М О
1 Швейцария Швейцария 1 3
2 Ирландия Ирландия 1 3
3 Дания Дания 0 0
4 Гибралтар Гибралтар 1 0
5 Грузия Грузия 1 0
Группа E М О
1 Словакия Словакия 2 3
2 Уэльс Уэльс 1 3
3 Хорватия Хорватия 2 3
4 Венгрия Венгрия 2 3
5 Азербайджан Азербайджан 1 0
Группа F М О
1 Мальта Мальта 1 3
2 Испания Испания 1 3
3 Швеция Швеция 1 3
4 Фарерские острова Фарерские острова 1 0
5 Норвегия Норвегия 1 0
6 Румыния Румыния 1 0
Группа G М О
1 Польша Польша 2 6
2 Израиль Израиль 2 4
3 Македония Македония 2 4
4 Словения Словения 2 2
5 Австрия Австрия 2 0
6 Латвия Латвия 2 0
Группа H М О
1 Франция Франция 2 6
2 Турция Турция 2 6
3 Албания Албания 2 3
4 Исландия Исландия 2 3
5 Андорра Андорра 2 0
6 Молдова Молдова 2 0
Группа I М О
1 Бельгия Бельгия 2 6
2 Кипр Кипр 2 3
3 Россия Россия 2 3
4 Казахстан Казахстан 2 3
5 Шотландия Шотландия 2 3
6 Сан-Марино Сан-Марино 2 0
Группа J М О
1 Греция Греция 1 3
2 Италия Италия 1 3
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1 3
4 Финляндия Финляндия 2 3
5 Лихтенштейн Лихтенштейн 1 0
6 Армения Армения 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов