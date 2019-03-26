Португалия также пожаловалась на Украину в УЕФА по делу Мораеса

Федерация футбола Португалии подала протест на результат матча 1-го тура отборочного турнира Евро-2020 против Украины, который завершился со счетом 0:0, сообщает futebol365.pt.

По сведениям издания, основанием для жалобы стало участие в матче нападающего Жуниора Мораеса, который, возможно, получил украинское гражданство с нарушением законодательства.

Напомним, что ранее на украинцев подал жалобу Люксембург.

Если вина Украины будет доказана, то ей будут засчитаны технические поражения в обоих матчах.

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