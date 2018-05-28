Португалия – Тунис - 2:2, Нигерия – ДР Конго - 1:1, Южная Корея – Гондурас - 2:0 (обзоры)

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Португалия – Тунис - 2:2, Нигерия – ДР Конго - 1:1, Южная Корея – Гондурас - 2:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей с участием национальных сборных, которые продолжают готовиться к Чемпионату Мира 2018 года.

Португалия – Тунис - 2:2 

Нигерия – ДР Конго - 1:1 

Южная Корея – Гондурас - 2:0

Не пропустите: Италия в товарищеском матче обыграла Саудовскую Аравию, Португалия не сумела одолеть Тунис и другие результаты. | http://soccernews.ru

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