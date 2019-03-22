Португалия - Украина: анонс и прогноз центрального матча второго игрового дня в отборе на Евро-2020

Португалия – Украина

Стадион: "Эштадиу ду Бенфика" (Лиссабон)

Начало матча: 22:45

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

22 марта продолжается первый тур квалификационного этапа Евро-2020. Центральной встречей второго игрового дня можно смело считать противостояние Португалии и Украины в рамках группы "В". Все взоры, конечно, направлены в сторону действующих чемпионов Европы, а именно в сторону Криштиану Роналду, который восстановился после небольшого повреждения и готов помочь команде забить несколько голов. Стоит сказать, что с кадрами у Португалии все в полном порядке, отсутствует только лучший игрок Португальской Лиги в текущем сезоне Бруно Фернандеш. "Особенные" достаточно неплохо проводят домашние матчи квалификационных раундов к чемпионатам Европы. За 20 лет они лишь раз проиграли на своем стадионе. Однако, не проиграть – еще не значит выиграть. 6 из последних 7 домашних матчей Португалии в европейских турнирах закончились вничью, в том числе и последняя встреча Лиги Наций против Польши. Подопечные Фернанду Сантуша являются фаворитом группы и, безусловно, попробуют сразу же подрезать крылья своему главному конкуренту, ведь Украина входит в тройку команд, которые теоретически будут бороться за 2 отборочных места (еще одна команда – Сербия). Соответственно, можно ожидать от португальцев достаточно резвой игры.

Сборная Украины выиграла свою группу Лиги Наций, однако послевкусие этой победы осталось очень даже неприятным: в последнем туре сборная Андрея Шевченко сгорела в Словакии со счетом 4:1 и в который раз напомнила две вещи: (а) после эры того же Шевченко в составе сборной просто нет форвардов высокого уровня, который могли бы просто выйти и решить вопрос (4 забитых гола в последних 5 матчах); (б) украинцы достаточно нестабильны и склонны к ошибкам в обороне, особенно это касается вратарской позиции, где опытный Пятов постепенно сдает позиции. Первую проблему попытались решить с помощью натурализации. Совсем недавно основной нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинский паспорт и был сразу же вызван в расположение сборной. А вот вторая проблема постепенно усугубляется. Еще одним шагом в эту сторону стало игнорирование основного оборонца команды Ярослава Ракицкого – дело в том, что экс-игрок "Шахтера" перешел питерский "Зенит" и в этом трансфере прочитали насыщенный политический контекст.

Интересные факты перед противостоянием Португалии и Украины

Украина и Португалия дважды встречались между собой: команды обменялись домашними победами в отборе на Чемпионат Мира 1998.

Сборная Украины еще никогда не забивала голов в Португалии.

Сборная Португалии не проигрывает 6 матчей кряду, однако две последние встречи команды завершились вничью (Италия 0:0; Польша, 1:1).

До матча со Словакией в последнем туре Лиги Наций сборная Украины не проигрывала в 9 матчах кряду.

Сборная Украины не может забить больше одного гола в течении 5 матчей кряду. Последний раз это удалось в первом туре Лиги Наций (6 сентября 2018) против Чехии (2:1).

Ориентировочные составы

Португалия: Патрисиу – Канселу, Пепе, Диас, Руи – Б. Силва, Карвалью, Пицци, Герейро – А. Силва, Роналду.

Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Кривцов, Миколенко – Цыганков, Марлос, Степаненко, Малиновкий, Зинченко – Мораеш.

Прогноз на матч Португалия – Украина

Португалия является фаворитом матча по мнению букмекеров: победа "особенных" оценивается в 1,4. На ничью дают коэффициент 4,7. В случае победы украинцев поставленные деньги можно умножить в 9,2 раза.

Учитывая тот факт, что Украина будет предельно настроена на матч с Португалией, можно предполагать, что подопечные Шевченко предпочтут засушить матч и сыграть вничью. Подобная система редко дает результат, однако существенно уменьшает количество забитых голов. Именно потому потолок в 2 мяча, весьма вероятно, не будет пробит.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 М (1,8)