Португалия уничтожила Андорру. Роналду забил
Сборная Португалии в товарищеском матче разгромила команду Андорры со счетом 7:0. Победу португальцам принесли дубль Паулинью, а также голы Нету, Санчеша, Роналду, Фелиша и автогол Гарсии.
Португалия – Андорра - 7:0 (2:0)
Голы: Нету, 8 - 1:0, Паулинью, 29 - 2:0, Саншеш, 56 - 3:0, Паулинью, 61 - 4:0, Гарсия, 76 (автогол) - 5:0, Роналду, 85, Фелиш, 88 - 7:0
Португалия: Антони Лопеш, Дуарте, Семеду, Рубен Семеду, Мариу Руй, Саншеш (Вильям Карвалью, 63), Сержиу Оливейра (Бернарду Силва, 46), Тринкау (Диогу Жота, 74), Моутинью (Данилу Перейра, 74), Нету (Роналду, 46), Паулинью (Жоау Феликс, 63)..
Не пропустите: Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 ноября
-
Игроки "Барселоны" отказались пойти на сокращение зарплат
-
Дибала рассказал, как он относится к людям, которые отрицают существование коронавируса
-
Семь голов Португалии, крупная победа Италии и позор Франции: все результаты товарищеских матчей 11 ноября
-
"Барселона" потребовала от Неймара 10 миллионов евро
-
Франция сенсационно проиграла Финляндии
-
Вальдшмидт принес победу Германии над Чехией
-
Нидерланды и Испания не выявили победителя
-
Италия разгромила Эстонию благодаря дублю Грифо
-
Польша обыграла Украину в товарищеском матче
-
Португалия уничтожила Андорру. Роналду забил
-
"Манчестер Сити" теряет Аке
-
Дзюба проиграл Соболеву в FIFA миллион отжиманий
-
Восемь игроков киевского "Динамо" выздоровели от коронавируса
-
"Интер" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана"
-
Трое футболистов сборной России могут пропустить ноябрьские матчи из-за возможного коронавируса
-
Бывший президент "Палермо": "Я все еще считаю, что Дибала может стать лучшим в мире"
-
Агент Мусы отреагировал на информацию о возможном возвращении нигерийца в ЦСКА
-
"Реал" готовит два крупных трансфера в январе
-
Турция и Хорватия не выявили победителя, забив шесть голов на двоих
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14