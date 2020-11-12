Португалия уничтожила Андорру. Роналду забил

Сборная Португалии в товарищеском матче разгромила команду Андорры со счетом 7:0. Победу португальцам принесли дубль Паулинью, а также голы Нету, Санчеша, Роналду, Фелиша и автогол Гарсии.

Португалия – Андорра - 7:0 (2:0)

Голы: Нету, 8 - 1:0, Паулинью, 29 - 2:0, Саншеш, 56 - 3:0, Паулинью, 61 - 4:0, Гарсия, 76 (автогол) - 5:0, Роналду, 85, Фелиш, 88 - 7:0

Португалия: Антони Лопеш, Дуарте, Семеду, Рубен Семеду, Мариу Руй, Саншеш (Вильям Карвалью, 63), Сержиу Оливейра (Бернарду Силва, 46), Тринкау (Диогу Жота, 74), Моутинью (Данилу Перейра, 74), Нету (Роналду, 46), Паулинью (Жоау Феликс, 63)..

Не пропустите: Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru