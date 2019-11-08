Португалия увеличила отрыв от России в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

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Португалия увеличила отрыв от России в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы Россия занимает 7 место в таблице коэффициентов УЕФА. Отрыв от Португалии, располагающейся на 6 строчке, составляет 1,466 балла. 

Напомним, что шестая позиция, в отличие от седьмой, дает право выставить в Лиге Чемпионов три команды.

Таблица коэффициентов УЕФА выглядит так:

1. Испания - 92,140
2. Англия - 81,176
3. Германия - 63,784
4. Италия - 61,796
5. Франция - 53,248
6. Португалия - 45,849
7. Россия - 44,383
8. Бельгия - 36,300
9. Нидерланды - 34,150
10. Украина - 33,100.

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