Португалия увеличила отрыв от России в борьбе за 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы Россия занимает 7 место в таблице коэффициентов УЕФА. Отрыв от Португалии, располагающейся на 6 строчке, составляет 1,466 балла.

Напомним, что шестая позиция, в отличие от седьмой, дает право выставить в Лиге Чемпионов три команды.

Таблица коэффициентов УЕФА выглядит так:

1. Испания - 92,140

2. Англия - 81,176

3. Германия - 63,784

4. Италия - 61,796

5. Франция - 53,248

6. Португалия - 45,849

7. Россия - 44,383

8. Бельгия - 36,300

9. Нидерланды - 34,150

10. Украина - 33,100.

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