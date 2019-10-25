Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. На данный момент отрыв между странами составляет 0,606 балла.

Напомним, что шестая позиция, в отличие от седьмой, дает право выставить в Лиге Чемпионов три команды.

ЦСКА дома проиграл "Ференцварошу" (0:1), "Краснодар" на выезде выиграл у "Трабзонспора" (2:0), "Порту" на своем поле сыграл вничью с "Рейнджерс" (1:1), "Брага" в гостях добилась победы над "Бешикташем" (2:1), "Спортинг" в родных стенах переиграл "Русенборг" (1:0), "Гимарайнш" в гостях потерпел поражение от "Арсенала" (2:3).

Таблица коэффициентов УЕФА выглядит так:

1. Испания — 90,855
2. Англия — 79,605
3. Германия — 62,355
4. Италия — 61,225
5. Франция — 52,415
6. Португалия — 44,849
7. Россия — 43,883
8. Бельгия — 35,500
9. Нидерланды — 33,350
10. Украина — 32,500.

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