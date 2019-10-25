Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. На данный момент отрыв между странами составляет 0,606 балла.
Напомним, что шестая позиция, в отличие от седьмой, дает право выставить в Лиге Чемпионов три команды.
ЦСКА дома проиграл "Ференцварошу" (0:1), "Краснодар" на выезде выиграл у "Трабзонспора" (2:0), "Порту" на своем поле сыграл вничью с "Рейнджерс" (1:1), "Брага" в гостях добилась победы над "Бешикташем" (2:1), "Спортинг" в родных стенах переиграл "Русенборг" (1:0), "Гимарайнш" в гостях потерпел поражение от "Арсенала" (2:3).
Таблица коэффициентов УЕФА выглядит так:
1. Испания — 90,855
2. Англия — 79,605
3. Германия — 62,355
4. Италия — 61,225
5. Франция — 52,415
6. Португалия — 44,849
7. Россия — 43,883
8. Бельгия — 35,500
9. Нидерланды — 33,350
10. Украина — 32,500.
Не пропустите: Лига Европы: все результаты 24 октября. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гол Пепе на 93-й минуте принес "Арсеналу" волевую победу на "Гимарайншем" в Лиге Европы
-
"Краснодар" одержал первую победу в Лиге Европы, обыграв "Трабзонспор"
-
ЦСКА уступил "Ференцварошу", проиграв третий матч подряд в Лиге Европы
-
"Ювентус" намерен купить суперзвезду летом. Выбраны три варианта
-
"Интер" готов заплатить за трансфер Ракитича 38 миллионов евро
Лента новостей
-
Щеcны оценил шансы "Ювентуса" в ответом матче против "Локомотива"
-
"Краснодар" показал фото из раздевалки после победы в матче с "Трабзонспором"
-
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Лига Европы: все результаты 24 октября
-
Киевское "Динамо" не сумело обыграть "Копенгаген" в Лиге Европы
-
Гол Пепе на 93-й минуте принес "Арсеналу" волевую победу на "Гимарайншем" в Лиге Европы
-
"Краснодар" одержал первую победу в Лиге Европы, обыграв "Трабзонспор"
-
ЦСКА проиграл шесть из последних семи матчей в еврокубках
-
Экс-игрок "Реала" поддержал военную операцию Турции в Сирии
-
Испанский клуб намерен открыть академию в России
-
Гончаренко сделал заявление после поражения ЦСКА от "Ференцвароша" в Лиге Европы
-
1
Полиция нашла фанатов, которые нарисовали длинный член Ориги на баннере
-
Обидчик "Спартака" "Брага" обыграла "Бешикташ" в Лиге Европы
-
3
Футболисты "Барселоны" отметились некрасивым поступком после матча со "Славией"
-
"Порту" разошелся миром с "Рейнджерс" Джеррарда, "Рома" упустила победу над гладбахской "Боруссией"
-
1
"Манчестер Юнайтед" победил "Партизан", АЗ уничтожил "Астану"
-
ЦСКА уступил "Ференцварошу", проиграв третий матч подряд в Лиге Европы
-
Футболисты "Реала" не хотят возвращения Моуринью
-
1
Игроки "Барселоны" поругались после матча со "Славией"
-
Лучший бомбардир МЛС хочет перейти в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4