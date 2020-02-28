По итогам очередного еврокубкового дня Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. Разрыв между странами достиг 3,9 балла, но он уже не увеличиться, так как все португальские и российские клубы вылетели из еврокубков.

Лидеров таблицы с большим отрывом по-прежнему является Испания. В первую тройку входят Англия и Германия.

Места в таблице коэффициентов влияют на количество клубов в еврокубков.

Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА выглядит так:

1. Испания — 98,997

2. Англия — 87,748

3. Германия — 70,784

4. Италия — 67,939

5. Франция — 56,415

6. Португалия — 49,449

7. Россия — 45,549

8. Бельгия — 37,900

9. Нидерланды — 35,750

10. Украина — 34,100.

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