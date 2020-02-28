Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам очередного еврокубкового дня Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. Разрыв между странами достиг 3,9 балла, но он уже не увеличиться, так как все португальские и российские клубы вылетели из еврокубков.
Лидеров таблицы с большим отрывом по-прежнему является Испания. В первую тройку входят Англия и Германия.
Места в таблице коэффициентов влияют на количество клубов в еврокубков.
Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА выглядит так:
1. Испания — 98,997
2. Англия — 87,748
3. Германия — 70,784
4. Италия — 67,939
5. Франция — 56,415
6. Португалия — 49,449
7. Россия — 45,549
8. Бельгия — 37,900
9. Нидерланды — 35,750
10. Украина — 34,100.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|22
|57
|2
|Порту
|22
|56
|3
|Брага
|22
|40
|4
|Спортинг Лиссабон
|22
|39
|5
|Рио Аве
|22
|36
|6
|ФК Фамаликао
|22
|33
|7
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|8
|Санта-Клара
|22
|29
|9
|Боавишта
|22
|28
|10
|Морейренсе ФК
|22
|26
|11
|Жил Висенте
|22
|26
|12
|Витория Сетубал
|22
|26
|13
|Маритиму
|22
|24
|14
|КД Тондела
|22
|24
|15
|Белененсиш
|22
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|22
|19
|17
|Портимоненсе
|22
|15
|18
|Дешпортиво Авеш
|22
|13