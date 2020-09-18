Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Россия всё больше отстаёт от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

По итогам матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы отрыв португальцев увеличился до 4,584 балла.

Напомним, что в четверг "Риу Аве" взял верх над боснийским "Борацом" (2:0), а московское "Динамо" сенсационно проиграло тбилисскому "Локомотиву" (1:2).

Сейчас Португалия занимает 6-е место в ТК УЕФА, а Россия - 7-е. Эти показатели влияют на представительство страны в еврокубках.

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