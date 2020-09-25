Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия поднялась в таблице коэффициентов УЕФА, увеличив отрыв от России.

Ранее "Ростов" в Лиге Европы проиграл "Маккаби" (1:2) и вылетел из турнира, а португальские "Риу Аве" и "Спортинг" обыграли "Бешикташ" и "Абердин".

Таким образом, у Португалии стало 40,649 балла. А у России 35,715 балла на счету. Разница составляет 4,934 балла.

От России в еврокубках остались "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар".

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