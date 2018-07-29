Португалия в невероятном финале выиграла юношеский Чемпионат Европы

Сборная Португалии стала победителем юношеского чемпионата Европы (U-19) обыграв в финале Италию в дополнительное время – 4:3.

Итальянцы дважды отыгрывались по ходу встречи, но португальцам все же удалось вырвать победу.

Италия - Португалия - 3:4 (0:1)

Голы: Филипе, 45+1, - 0:1, Тринкан, 72 - 0:2, Кин, 75 - 1:2, Кин, 76 - 2:2, Филипе, 104 - 2:3, Скамакка, 107 - 3:3, Коррейя, 109 - 3:4

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