Португалия в невероятном финале выиграла юношеский Чемпионат Европы
Сборная Португалии стала победителем юношеского чемпионата Европы (U-19) обыграв в финале Италию в дополнительное время – 4:3.
Итальянцы дважды отыгрывались по ходу встречи, но португальцам все же удалось вырвать победу.
Италия - Португалия - 3:4 (0:1)
Голы: Филипе, 45+1, - 0:1, Тринкан, 72 - 0:2, Кин, 75 - 1:2, Кин, 76 - 2:2, Филипе, 104 - 2:3, Скамакка, 107 - 3:3, Коррейя, 109 - 3:4
Не пропустите: Определился первый финалист юношеского чемпионата Европы. | http://soccernews.ru
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|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
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|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
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|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
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