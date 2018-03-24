Португалия вырвала победу над Египтом благодаря дублю Роналду и другие результаты товарищеских матчей
Завершились ещё четыре товарищеских матча с участием европейских сборных, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
Португалия - Египет - 2:1
Голы: Салах, 56 - 0:1, Роналду, 90+3 - 1:1, Роналду, 90+6 - 2:1.
Португалия: Бету, Роланду, Соареш, Алвеш, Геррейру, Жоау Мариу (Куарежма, 61), Моутинью (Андре Гомеш, 61), Рубен Невеш (Фернандеш, 76), Бернарду Силва (Желсон Мартинш, 68), Андре Силва (Гонсалу Гедеш, 76), Роналду.
Египет: Аль-Шенави, Абдель-Шафи, Хегази, Фатхи, Габр, Эль-Саид (Уарда, 66), Трезеге, Салах (Шикабала, 79), Эль-Ненни, Хамед (Ашур, 87), Ахмед Хассан (Мохсен, 62).
Австрия - Словения - 3:0
Голы: Алаба, 15 - 1:0, Арнаутович, 36 - 2:0, Арнаутович, 51 - 3:0.
Польша - Нигерия - 0:1
Гол: Мозес, 61 (пенальти) - 0:1.
Шотландия - Коста-Рика - 0:1
Гол: Урена, 14 - 0:1.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0