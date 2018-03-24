Португалия вырвала победу над Египтом благодаря дублю Роналду и другие результаты товарищеских матчей

Завершились ещё четыре товарищеских матча с участием европейских сборных, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

Португалия - Египет - 2:1

Голы: Салах, 56 - 0:1, Роналду, 90+3 - 1:1, Роналду, 90+6 - 2:1.

Португалия: Бету, Роланду, Соареш, Алвеш, Геррейру, Жоау Мариу (Куарежма, 61), Моутинью (Андре Гомеш, 61), Рубен Невеш (Фернандеш, 76), Бернарду Силва (Желсон Мартинш, 68), Андре Силва (Гонсалу Гедеш, 76), Роналду.

Египет: Аль-Шенави, Абдель-Шафи, Хегази, Фатхи, Габр, Эль-Саид (Уарда, 66), Трезеге, Салах (Шикабала, 79), Эль-Ненни, Хамед (Ашур, 87), Ахмед Хассан (Мохсен, 62).

Австрия - Словения - 3:0

Голы: Алаба, 15 - 1:0, Арнаутович, 36 - 2:0, Арнаутович, 51 - 3:0.

Польша - Нигерия - 0:1

Гол: Мозес, 61 (пенальти) - 0:1.

Шотландия - Коста-Рика - 0:1

Гол: Урена, 14 - 0:1.

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