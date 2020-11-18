Португалия вырвала победу над Хорватией в концовке матча

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии на выезде обыграла команду Хорватии со счетом 3:2. Победу португальцам принесли дубль Рубена Диаша и гол Жоау Фелиша. В составе хорватов дубль сделал Матео Ковачич. Стоит отметить, что Хорватия почти тайм играла вдесятером из-за удаления Марко Рога.

Хорватия – Португалия - 2:3 (1:0)

Голы: Ковачич, 29 - 1:0, Рубен Диаш, 52 - 1:1, Фелиш, 60 - 1:2, Ковачич, 65 - 2:2

Хорватия: Ливакович, Брадарич, Ловрен, Шкорич, Модрич, Пашалич (Брекало, 64), Влашич, Рог, Перишич, Ковачич, Юранович.

Португалия: Руй Патрисиу, Мариу Руй (Жоау Канселу, 71), Рубен Диаш, Семеду, Рубен Семеду, Моутинью, Данилу Перейра, Диогу Жота, Бруну Фернандеш (Тринкау, 46), Жоау Фелиш (Бернарду Силва, 71), Роналду.

Удаление: Рог (51).

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