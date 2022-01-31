Португалия вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу
Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу сборная Португалии победила команду Финляндии со счетом 3:2 и пробилась в полуфинал.
Победу португальцам принесли дубль Афонсу Жезуса и гол Мигела Анжелу. В составе финнов отличились Мийка Хосио и Пану Аутио.
Португалия - Финляндия - 3:2 (2:1)
Голы: Жезус, 4 - 1:0, Хосио, 10 - 1:1, Жезус, 15 - 2:1, Аутио, 27 - 2:2, Анжелу, 30 - 3:2
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|Белененсиш
|27
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