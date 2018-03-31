Португальская дуэль на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Суонси"
"Манчестер Юнайтед" – "Суонси"
Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)
Начало матча: 17:00
Арбитр: Бобби Мэдли
Насыщенная субботняя программа 32-го тура английской Премьер-Лиги продолжится рядом матчей, в одном из которых "Манчестер Юнайтед" на родном "Олд Траффорд" примет "Суонси". Казалось, ничего необычного: вторая команда чемпионата встречается с одним аутсайдеров и как бы все тут ясно. Но и в этом случае можно наскрести интересный предсценарий. Во-первых, в прошлом сезоне валлийцы сумели преподнести сюрприз манкунианцам, отобрав у них очки в их логове, поэтому удачный выездной опыт уже есть. Во-вторых, на тренерском мостике столкнуться два соотечественника – португальцы Жозе Моуринью и Карлуш Карвальял.
Как пошутил сам Карвальял на предматчевой пресс-конференции, он еще никогда не проигрывал Сеу Жозе и тем более в Манчестере, потому как до сих с ним не встречался. Также разговорчивый наставник "лебедей" отдал должное "Особенному", произнеся в его адрес слова восхищения. Моуринью в долгу не остался и отметил, что "Суонси" после прихода в команду 52-летнего специалиста заиграл намного лучше. И это действительно так – валлийский клуб с момента очередной смены главного тренера проиграл всего дважды в течение трех месяцев, благодаря чему, собственно, и выбрался из зоны риска.
Говоря о кадровых проблемах, следует сказать, что они достаточно ощутимы у "Суонси". В лазарете прописались Ренату Санчеш, Уилфрид Бони, Анхель Ранхель и Лерой Фер. Кроме того, дисквалифицированный младший из Айю – Джордан, который в последнее время набрал великолепную форму. У "Юнайтед" продолжает страдать линия обороны, но, кажется, без травмированных Дэйли Блинда и Фила Джонса манкунианцы уже научились обходится.
Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Суонси":
"Суонси" ушел от поражения в трех их последних пяти визитов на "Олд Траффорд" во всех соревнованиях, при этом проиграв в восьми из своих первых десяти матчей против "Манчестер Юнайтед".
Жозе Моуринью ни разу не проигрывал "Суонси", побеждая каждого из последних четырех наставников валлийской команды (Лаудрупа, Монка, Брэдли и Клемента).
Главный тренер "лебедей" португалец Карлуш Карвальял в нынешнем сезоне уже обыгрывал своего соотечественника. В своем первом матче во главе команды АПЛ 52-летний специалист взял верх над командой тогда еще Марку Силвы "Уотфордом" со счетом 2:1.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Феллаини, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку
Суонси: Фабиански, ван дер Хоорн, Фернандес, Моусон, Нотон, Кинг, Ки Сон Ен, Клукас, Ольссон, А. Айю, Абрахам
Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Суонси":
Как бы никто не притягивал интригу, а фаворит в этом поединке только один и он очевиден. Специалисты не сомневаются в победе "Манчестер Юнайтед", выставляя коэффициент 1.25. В то время как выигрыш "Суонси в среднем оценивается в 15.0.
Богдан Архипенко
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
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|30
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|Саутгемптон
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