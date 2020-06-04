Португальская компания планирует покупку "Чарльтона" и вывод клуба в АПЛ

Португальская компания Corporate Football Organisation Portugal пытается купить английский "Чарльтон".

По словам президента компании Фернанду Корте-Реала, у него есть пятилетний план по выводу клуба в АПЛ.

"Мы предложили два варианта. Первый - приобрести контрольный пакет акций клуба, а второй - взять на себя все обязательства по содержанию клуба в обмен на контрольный пакет акций.

Мы ждем ответа "Чарльтона". Нам хотелось бы как можно быстрее начать работу. Команду нужна стабильность, а болельщикам нужны новости", - приводит слова Корте-Реала Sky Sports.

Отметим, что в последний раз "Чарльтон" играл в АПЛ в сезоне 2006/07. В этом сезоне клуб занимает в Чемпионшипе 22-е место, что является зоной вылета.

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