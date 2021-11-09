Португальский агент отреагировал на информацию о возможном уходе Роналду из "МЮ"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвстен

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением об информации о возможном уходе Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" в том случае, если клуб не пробьется в Лигу чемпионов по итогам сезона.

"Я не думаю, что такое возможно. Сейчас только начало сезона. Получается, он уйдет, если не будет результатов. Может, надо бороться, чтобы они как раз были? Даже если есть такое предположение, оно не очень мотивировано для других игроков. Я сомневаюсь, что он об этом думает. Это фейк. Есть еще множество других соревнований, в том числе и Лига чемпионов. Думаю, что Daily Express сделал предположение, которое не соответствует реальности. Даже если он так думает, то он публично не скажет такие вещи", - приводит слова Барбозы "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 13 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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