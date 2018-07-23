Португальский футболист восторженно отозвался о российском стадионе

Португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш заявил, что ему очень понравился стадион "Мордовия Арена" в Саранске, который был построен к Чемпионату Мира-2018.

"Выделю стадион в Саранске. Я помню, как играл против "Мордовии" на старом стадионе, на искусственном газоне. Когда увидел, что там сейчас – был просто в шоке. Космос!

Также приятно вернуться на стадион в Сочи, с которым связаны одни из лучших воспоминаний в России – победа в Кубке год назад", - приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.

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