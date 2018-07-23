Португальский футболист восторженно отозвался о российском стадионе

Теги локомотив москвамануэл фернандеш

Португальский футболист восторженно отозвался о российском стадионе

Португальский полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш заявил, что ему очень понравился стадион "Мордовия Арена" в Саранске, который был построен к Чемпионату Мира-2018.

"Выделю стадион в Саранске. Я помню, как играл против "Мордовии" на старом стадионе, на искусственном газоне. Когда увидел, что там сейчас – был просто в шоке. Космос!

Также приятно вернуться на стадион в Сочи, с которым связаны одни из лучших воспоминаний в России – победа в Кубке год назад", - приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.

Не пропустите: Игрок "Локомотива" рассказал о противостоянии с Месси на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

"Спартак" узнал потенциального соперника по третьему квалификационному раунду ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов