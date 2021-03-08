Португальский хавбек "Лилля" подвергся расизму во Франции

Португальский полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш подвергся расистским оскорблениям в матче Кубка Франции с "Газелек Аяччо" (3:1).

Фанаты смотрели матч с крыши одного из супермаркетов и кричали Санчешу: "Иди собирай хлопок".

Футболист с юмором отреагиаровал на эти выкрики: "Выходим в следующий раунд Кубка Франции. Побеа, голевой пас. Несмотря на все расистские выкрики, мы продолжаем смеяться", - написал Санчеш в своем Instagram.

23-летний Санчеш в нынешнем сезоне провел за "Лилль" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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