Португальский хавбек "Лилля" подвергся расизму во Франции

Теги лилльренату санчеш

Португальский хавбек "Лилля" подвергся расизму во Франции

Португальский полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш подвергся расистским оскорблениям в матче Кубка Франции с "Газелек Аяччо" (3:1).

Фанаты смотрели матч с крыши одного из супермаркетов и кричали Санчешу: "Иди собирай хлопок".

Футболист с юмором отреагиаровал на эти выкрики: "Выходим в следующий раунд Кубка Франции. Побеа, голевой пас. Несмотря на все расистские выкрики, мы продолжаем смеяться", - написал Санчеш в своем Instagram.

23-летний Санчеш в нынешнем сезоне провел за "Лилль" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: ПСЖ нацелился на одного из лидеров "Ромы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Легендарный защитник "Реала" выбрал лучшего игрока обороны клуба за всю историю

Легендарный защитник "Реала" выбрал лучшего игрока обороны клуба за всю историю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов