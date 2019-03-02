Португальский клуб будет готовить футболистов для сборной России

Известный футбольный агент Павел Андреев присоединится к акционерам португальской "Лейрии".

Напомним, что клубом владеет российский бизнесмен Александр Толстиков.

Как сообщил Толстиков, клуб планирует в ближайшее время подписать 8 молодых российских футболистов, которые будут получать здесь регулярную игровую практику и прогрессировать.

Толстиков рассчитывает, что на ЧМ-2022 сборную России будут представлять как минимум три игрока, прошедших через "Лейрию".

Отметим, что на данный момент "Лейрия" выступает в третьем дивизионе Португалии.

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