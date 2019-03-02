Португальский клуб будет готовить футболистов для сборной России
Известный футбольный агент Павел Андреев присоединится к акционерам португальской "Лейрии".
Напомним, что клубом владеет российский бизнесмен Александр Толстиков.
Как сообщил Толстиков, клуб планирует в ближайшее время подписать 8 молодых российских футболистов, которые будут получать здесь регулярную игровую практику и прогрессировать.
Толстиков рассчитывает, что на ЧМ-2022 сборную России будут представлять как минимум три игрока, прошедших через "Лейрию".
Отметим, что на данный момент "Лейрия" выступает в третьем дивизионе Португалии.
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|Команда
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|34
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|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
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|6
|Дешпортиво Чавес
|34
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|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
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|Дешпортиво Авеш
|34
|34
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|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
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|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30