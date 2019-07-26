Португальский клуб перехватил трансферную цель ЦСКА

Нападающий "Параду" Закария Найджи продолжит карьеру в Португалии, сообщают российские СМИ.

24-летнего футболиста пытался купить ЦСКА, однако неожиданно борьбу у московского клуба выиграл "Жил Висенте".

Армейцы предлагали 2 миллиона евро за полноценный трансфер форварда, впрочем, "Параду" по неизвестным причинам решил отдать игрока в аренду португальцам с правом выкупа за 1,2 миллиона.

В прошлом сезоне Найджи забил 20 голов в 30 матчах чемпионата Алжира и стал лучшим бомбардиром турнира.

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