Португальский клуб перехватил трансферную цель ЦСКА
Нападающий "Параду" Закария Найджи продолжит карьеру в Португалии, сообщают российские СМИ.
24-летнего футболиста пытался купить ЦСКА, однако неожиданно борьбу у московского клуба выиграл "Жил Висенте".
Армейцы предлагали 2 миллиона евро за полноценный трансфер форварда, впрочем, "Параду" по неизвестным причинам решил отдать игрока в аренду португальцам с правом выкупа за 1,2 миллиона.
В прошлом сезоне Найджи забил 20 голов в 30 матчах чемпионата Алжира и стал лучшим бомбардиром турнира.
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