Португальский клуб требует огромную сумму от "Атлетико"

Лиссабонский "Спортинг" через суд потребовал от "Атлетико" 105 миллионов евро за переход полузащитника Желсона Мартинша, сообщает A Bola.

По сведениям издания, португальский клуб может согласиться отказаться от претензий за 30-40 миллионов евро, но "Атлетико" готов заплатить не более 15 миллионов.

Напомним, что Мартинш прошлым летом покинул "Спортинг", разорвав контракт с клубом в одностороннем порядке. Благодаря этому хавбек достался "матрасникам" бесплатно, подписав с ними контракт на правах свободного агента.

23-летний Мартинш в нынешнем сезоне провел за "Атлетико" 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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