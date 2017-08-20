Португальский колдун: "Роналду пропустил похороны своего отца и это высвободило много отрицательной энергии"

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Португальский колдун: "Роналду пропустил похороны своего отца и это высвободило много отрицательной энергии"

Португальский колдун Фернандо Ногейра рассказал о проклятии форварда "Реала" Криштиану Роналду.

"Роналду был ослаблен духовно и психологически. Он пропустил похороны своего отца, чтобы сыграть в тот же вечер, и это высвободило много отрицательной энергии. Он не попрощался с отцом, когда тот был жив, и долго не разговаривал с ним. Я был бы счастлив помочь Роналду. Для него я бы сделал это бесплатно" - приводит слова колдуна Goal.com.

Напомним, что в 2005 году Роналду не отправился на похороны своего отца, а остался на отборочную игру на ЧМ-2006 против России.

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