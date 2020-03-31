Португальский политик оскорбил Роналду и был вынужден извиниться

Португальский политик Рафаэль Маседу подверг жесткой критике нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который нарушил правила карантина.

В настоящее время футболист находится в самоизоляции на своей вилле на острове Мадейра. Но несколько дней назад Роналду был замечен вместе с семьей на улице.

"Это прилетевшее из Италии животное должно было оставаться дома. Увезите этого бродягу с Мадейры", - написал Маседу на своей странице в Facebook.

Через некоторое время Маседу заявил, что его аккаунт взломали и принес извинения форварду.

"Это произошло не впервые. Я уже везде поменял пароли и буду делать это каждую неделю. Я бы никогда не произнес таких слов. Приношу извинения Роналду, его семье и фанатам", - написал политик.

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