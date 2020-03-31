Португальский политик оскорбил Роналду и был вынужден извиниться
Португальский политик Рафаэль Маседу подверг жесткой критике нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который нарушил правила карантина.
В настоящее время футболист находится в самоизоляции на своей вилле на острове Мадейра. Но несколько дней назад Роналду был замечен вместе с семьей на улице.
"Это прилетевшее из Италии животное должно было оставаться дома. Увезите этого бродягу с Мадейры", - написал Маседу на своей странице в Facebook.
Через некоторое время Маседу заявил, что его аккаунт взломали и принес извинения форварду.
"Это произошло не впервые. Я уже везде поменял пароли и буду делать это каждую неделю. Я бы никогда не произнес таких слов. Приношу извинения Роналду, его семье и фанатам", - написал политик.
Не пропустите: "Ювентус" может продать Роналду из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
главное
-
Тарасов возмутился, что от него требуют выплатить алименты, несмотря на карантин
-
Прядкин: "Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления чемпионата"
-
"Уфа" отправила игроков на домашнюю самоизоляцию до 30 мая
-
Телеграм-канал "Мутко-против": матчи РПЛ возобновятся не раньше 30 мая
-
Бывшие и нынешнии игроки "Спартака" помогли фанатам купить продукты для ветеранов и людей из группы риска
Лента новостей
-
Сигурдссон покинул расположение ЦСКА и вернулся в Исландию
-
"Манчестер Юнайтед" хочет переманить де Лигта
-
1
Ибрагимович и Погба запустили новый челлендж, продемонстрировав навыки фристайла
-
1
Португальский политик оскорбил Роналду и был вынужден извиниться
-
Боатенг попал в ДТП, влетев в отбойник
-
Появилось изображения домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21
-
Черчесов заявил, что Бакаеву не хватает стабильности
-
2
"Барселона" интересуется игроком ПСЖ Курзавой
-
Ротенберг заявил, что разговоров с Кокориным о контракте с "Сочи" не было
-
Игроки "Ливерпуля" вместе с Клоппом занялись йогой по видеосвязи
-
Черчесов признался, что Кокорин и Мамаев не получили бы вызов в сборную на данный момент
-
Аршавин рассказал, что думает об игроке "Арсенала" Месуте Озиле
-
Жена Кокорина показала в инстаграме домашнюю тренировку
-
1
Тарасов возмутился, что от него требуют выплатить алименты, несмотря на карантин
-
Хавбек "Шальке" Амин Арит оштрафован за нарушение правил карантина
-
1
"Ростов" на сайте клуба назвал пять шагов против коронавируса
-
"Лестер" хочет приобрести Коутиньо этим летом
-
"Динамо" отложило решение по дальнейшим действиям до прояснения позиции РПЛ
-
Прядкин: "Мы не сообщали клубам о датах возможного возобновления чемпионата"
-
"Спартак" предоставил игрокам и сотрудникам клуба выходные до 4 мая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16