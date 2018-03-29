Португальский скульптор создал новый бюст Роналду

Скульптор Мануэл Сантуш представил новую версию бюста нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

В прошлом году абстрационист уже делал статую посвященную футболисту, но получил в свой адрес много насмешек.

"Я сделал еще один бюст, чтобы показать людям, что я не такой, каким меня выставляют СМИ. Честно говоря, мне нравился первый вариант моей работы, я гордился им", - цитирует Сантуша Bleacher Report.

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