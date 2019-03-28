Португальский топ-клуб интересуется хавбеком "Ростова"
Хавбек "Ростова" Сеид Эззатоллахи привлёк внимание лиссабонского "Спортинга", сообщает Futebol 365.
По информации источника, "львы" хотят купить 22-летнего иранца за 1,5 миллиона евро.
"Ростов" подписал Эззатоллахи зимой 2016 года, с тех пор он сыграл 18 матчей и забил 2 гола.
В текущем сезоне полузащитник на правах аренды выступает за "Рединг", в его активе 4 игры.
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