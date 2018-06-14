Посетители Soccernews: чемпионом мира будет Германия

Посетители Soccernews.ru сделали свой выбор в опросе, посвященному тому, что выиграет Чемпионат Мира 2018.

Так, победителем опроса стала Германия, в чемпионство которой верят 25% респондентов.

Вторым фаворитом посетителей является сборная Бразилии - 19%.

Как ни странно, на третьем месте у респондентов крайне невыразительная сборная Аргентины с Лео Месси во главе - 14%.

Стоит отметить, что в команду России верят 11%, хотя не исключено, что за команду Станислава Черчесова многие проголосовали с сарказмом.

Успейте сделать прогноз на победителя Чемпионата Мира 2018 и выиграть приз!