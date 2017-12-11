Посетители Soccernews: Лигу Чемпионов выиграет "Барселона" или "Реал"

Посетители Soccernews.ru выбрали фаворитов текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. В опросе, который стартовал перед стартом группового этапа, приняли участие более 20 тысяч пользователей.

Главными фаворитами посетителей стали "Барселона" (26%) и мадридский "Реал" (24%). По мнению участников опроса, кто-то из испанских грандов выиграет "ушастого".

Стоит отметить, что последние четыре розыгрыша Лиги Чемпионов выигрывали именно эти команды.

Третье место в опросе занял ПСЖ (15%), четвёртое - "Манчестер Сити" (12%). Замкнул пятёрку фаворитов "Манчестер Юнайтед" (8%).

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