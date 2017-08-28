Посетители Soccernews уверены, что чемпионом России будет "Зенит"

Посетители Soccernews выбрали своего фаворита в текущем сезоне РФПЛ. По итогам опроса, в котором приняло участие шесть тысяч респондентов, можно сделать вывод - пользователи уверены, что чемпионом России будет "Зенит".

На питерцев поставил 41% респондентов. Второй фаворит у посетителей - "Спартак", набравший 25%. Третьим в опросе стал ЦСКА - 17%.

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