Посетители Soccernews уверены, что чемпионом России будет "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургспартак москвацска москва

Посетители Soccernews уверены, что чемпионом России будет "Зенит"

Посетители Soccernews выбрали своего фаворита в текущем сезоне РФПЛ. По итогам опроса, в котором приняло участие шесть тысяч респондентов, можно сделать вывод - пользователи уверены, что чемпионом России будет "Зенит".

На питерцев поставил 41% респондентов. Второй фаворит у посетителей - "Спартак", набравший 25%. Третьим в опросе стал ЦСКА - 17%.

Не пропустите: Посетители Soccernews верят, что "Манчестер Юнайтед" выиграет АПЛ. | soccernews.ru

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Турнир прогнозов: анонс 4 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 Ростов 8 15
4 Краснодар 8 15
5 Рубин 8 14
6 ЦСКА Москва 8 13
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 8 6
16 Амкар 8 5
Полная таблица

топ-5 тегов