Посетители Soccernews верят, что "Манчестер Юнайтед" выиграет АПЛ

Посетители Soccernews.ru выбрали своего фаворита в чемпионской гонке английской Премьер-Лиги.

В опросе, стартовавшем 7 августа, уже приняло участие почти три тысячи пользователей. Так, на победу "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии делают ставку 34% респондентов.

Второй фаворит - это "Манчестер Сити", в успех которого верят 23% проголосовавших. Третий - действующий чемпион "Челси": в повторную победу лондонцев верят 19%.

Неожиданно мало людей верят в "Ливерпуль" - 8% и "Арсенал" - 7%.

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