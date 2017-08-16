Посетители Soccernews верят, что "Манчестер Юнайтед" выиграет АПЛ

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Посетители Soccernews верят, что "Манчестер Юнайтед" выиграет АПЛ

Посетители Soccernews.ru выбрали своего фаворита в чемпионской гонке английской Премьер-Лиги

В опросе, стартовавшем 7 августа, уже приняло участие почти три тысячи пользователей. Так, на победу "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии делают ставку 34% респондентов.

Второй фаворит - это "Манчестер Сити", в успех которого верят 23% проголосовавших. Третий - действующий чемпион "Челси": в повторную победу лондонцев верят 19%. 

Неожиданно мало людей верят в "Ливерпуль" - 8% и "Арсенал" - 7%. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
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