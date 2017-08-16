Посетители Soccernews верят, что "Манчестер Юнайтед" выиграет АПЛ
Посетители Soccernews.ru выбрали своего фаворита в чемпионской гонке английской Премьер-Лиги.
В опросе, стартовавшем 7 августа, уже приняло участие почти три тысячи пользователей. Так, на победу "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии делают ставку 34% респондентов.
Второй фаворит - это "Манчестер Сити", в успех которого верят 23% проголосовавших. Третий - действующий чемпион "Челси": в повторную победу лондонцев верят 19%.
Неожиданно мало людей верят в "Ливерпуль" - 8% и "Арсенал" - 7%.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Тоттенхэм
|1
|3
|4
|Арсенал Лондон
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Эвертон
|1
|3
|7
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|8
|Ливерпуль
|1
|1
|9
|Уотфорд
|1
|1
|10
|Саутгемптон
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Сток Сити
|1
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|20
|Кристал Пэлас
|1
|0