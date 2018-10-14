Посетительница кафе рассказала о поведении Кокорина и Мамаева перед дракой с чиновником

4 Теги александр кокоринпавел мамаевкраснодарзенит санкт-петербург

Посетительница кафе рассказала о поведении Кокорина и Мамаева перед дракой с чиновником

Посетительница кафе Екатерина Навроцкая рассказала, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин вместе со своими друзьями распивали крепкие напитки перед тем, как избить чиновника Дениса Пака.

"Я была в этом кафе, а напротив меня сидела эта компания. Ну, думаю, добром это, скорее всего, не кончится, потому что люди в восемь утра пили крепкие напитки и запивали их пивом.

Мне они вообще показались несколько подозрительными, из 90-х годов. Я решила, что лучше удалиться в другую часть кафе", – сказала Навроцкая в эфире "Первого канала".

В итоге Пак занял место Навроцкой, сделал замечание компании футболистов, которые вели себя слишком шумно и оскорбляли его, и за это был избит.

Не пропустите: Жена Кокорина высказалась о ситуации с футболистом. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Александр 5.

Такие Кокорины-Мамаевы по жизни встречаются каждый день . В основном на больших ,дорогих машинах ! По их рожам видно, что ни дня нигде не работали, а понтов поболее даже чем у Мамая и Кокорки .

Ответить
Анатолий

В В.П наградил терпил медалями , а это значит что заднюю ни кто уже не включит , и поедут эти чудо богатыри в места настолько отдаленные что МАМА НЕ ГОРЮЙ

Ответить
вася

посадить голубков этих

Ответить
Людмила

Судить идиотов, чтобы другим не повадно было!

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов