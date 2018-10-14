Посетительница кафе рассказала о поведении Кокорина и Мамаева перед дракой с чиновником

Посетительница кафе Екатерина Навроцкая рассказала, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин вместе со своими друзьями распивали крепкие напитки перед тем, как избить чиновника Дениса Пака.

"Я была в этом кафе, а напротив меня сидела эта компания. Ну, думаю, добром это, скорее всего, не кончится, потому что люди в восемь утра пили крепкие напитки и запивали их пивом.

Мне они вообще показались несколько подозрительными, из 90-х годов. Я решила, что лучше удалиться в другую часть кафе", – сказала Навроцкая в эфире "Первого канала".

В итоге Пак занял место Навроцкой, сделал замечание компании футболистов, которые вели себя слишком шумно и оскорбляли его, и за это был избит.

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