После 1 июля возможно увеличение количества болельщиков на матчах РПЛ до 30%

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После 1 июля возможно увеличение количества болельщиков на матчах РПЛ до 30%

Стало известно, что после 1 июля на стадионы российских клубов будет допускаться до 30% болельщиков. К такому решению пришел сегодня, 10 июня, РФС по итогам видеоконференцсвязи.

"Если будет улучшение обстановки, то после 1 июля возможно увеличение количества болельщиков до 30 процентов", - сообщил источник Sport24.

Напомним, 17 марта стало известно, что чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление сезона запланировано на 19 июня. 28 мая Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями. С такой инициативой выступили клубы и РПЛ.

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