После атаки на автобус на домах игроков "Бенфики" написали угрозы

Неизвестные радикалы продолжают терроризировать футболистов "Бенфики", пишет Reuters.

После клубного автобуса, который забросали камнями, пострадали и дома игроков. На них краской были написаны угрозы.

Известно, что вандалы добрались до жилья полузащитника Пицци. Чьим ещё особнякам нанесли ущерб, пока не сообщается.

Полиция занимается поиском преступников.

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