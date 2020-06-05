После атаки на автобус на домах игроков "Бенфики" написали угрозы
Неизвестные радикалы продолжают терроризировать футболистов "Бенфики", пишет Reuters.
После клубного автобуса, который забросали камнями, пострадали и дома игроков. На них краской были написаны угрозы.
Известно, что вандалы добрались до жилья полузащитника Пицци. Чьим ещё особнякам нанесли ущерб, пока не сообщается.
Полиция занимается поиском преступников.
Не пропустите: "Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой" и вышла на первое место в чемпионате. | http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит" определился с будущим Жиркова
-
Стало известно, какое наказание грозит клубам РПЛ с большим числом заболевших коронавирусом
-
Снейдер: "Я мог бы стать как Месси или Роналду, но не захотел"
-
Названы даты открытия и закрытия летнего трансферного окна в РПЛ
-
"Локомотив" нашёл замену Гильерме в "Краснодаре"
Лента новостей
-
"Барселона" выплатила бонусы трем бывшим клубам де Йонга
-
"Краснодар" не продаст "Локомотиву" вратаря Адамова
-
"Зенит" определился с будущим Жиркова
-
"Челси" активизировал переговоры по Чилуэллу
-
Бабаев объяснил, откуда берутся трансферные слухи
-
Опубликовано расписание матчей 1/4 финала Кубка Англии
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского таланта по прозвищу "Осьминог"
-
Санчо и Аканджи оштрафованы за нарушение медрегламента
-
После атаки на автобус на домах игроков "Бенфики" написали угрозы
-
1
"Барселона" готовится к старту переговоров с Месси о новом контракте
-
Сёмин рассказал, готов ли он принять предложение киевского "Динамо"
-
СМИ: "Челси" закрыл сделку по покупке Вернера
-
Погребняк ответил Алиеву, который считает коронавирус фейком
-
Во Франции огласили дату открытия внутреннего трансферного окна
-
Стало известно, какое наказание грозит клубам РПЛ с большим числом заболевших коронавирусом
-
1
Снейдер: "Я мог бы стать как Месси или Роналду, но не захотел"
-
Гвардиола выбрал себе нового помощника вместо Артеты
-
Названы даты открытия и закрытия летнего трансферного окна в РПЛ
-
Роналду перевоплотился в Аладдина ради дня рождения своих детей
-
"Локомотив" нашёл замену Гильерме в "Краснодаре"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|25
|60
|2
|Порту
|25
|60
|3
|Брага
|24
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|24
|42
|5
|ФК Фамаликао
|25
|40
|6
|Рио Аве
|24
|38
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|37
|8
|Морейренсе ФК
|24
|30
|9
|Жил Висенте
|25
|30
|10
|Санта-Клара
|24
|30
|11
|Боавишта
|24
|29
|12
|Витория Сетубал
|25
|29
|13
|КД Тондела
|25
|26
|14
|Белененсиш
|24
|26
|15
|Маритиму
|25
|25
|16
|Пасуш де Феррейра
|24
|22
|17
|Портимоненсе
|25
|19
|18
|Дешпортиво Авеш
|24
|13