После "Барселоны" Райола полетел договариваться с "Реалом" о трансфере Холанда

Фото: Твиттер @ErlingHaaland

Известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере сообщает, что Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, прилетел на частном самолете в Мадрид.

По данным журналиста, Райола вместе с отцом футболиста Альфом-Инге Холандом сегодня проведут переговоры с представителями "Реала" о возможном переходе 20-летнего норвежца в "королевский клуб".

Confirmed. Mino Raiola is in Madrid *right now* after leaving Barcelona on a private flight. There is also the Haaland’s father with him.



After meeting with Barcelona president Laporta, Raiola will talk today also with Real Madrid about Haaland deal. ⚪️ #Haaland #RealMadrid