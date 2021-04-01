После "Барселоны" Райола полетел договариваться с "Реалом" о трансфере Холанда

Теги эрлинг холандмино райолареал мадридборуссия дортмундтрансферы

После "Барселоны" Райола полетел договариваться с "Реалом" о трансфере ХоландаФото: Твиттер @ErlingHaaland 
Известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо в своем Твиттере сообщает, что Мино Райола, агент нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, прилетел на частном самолете в Мадрид.

По данным журналиста, Райола вместе с отцом футболиста Альфом-Инге Холандом сегодня проведут переговоры с представителями "Реала" о возможном переходе 20-летнего норвежца в "королевский клуб".

Напомним, сегодня Райола с Холандом-старшим были в Барселоне, где, как сообщают СМИ, встречались с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой

Очевидно, что Райола, известный своей беспринципностью и настойчивостью в вопросах контрактов для своих клиентов, будет выбирать лучшее предложение.

Читать также: В "Боруссии" подтвердили, что агент Эрлинга Холанда Мино Райола в Барселоне | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Боруссии" подтвердили, что агент Эрлинга Холанда Мино Райола в Барселоне

В "Боруссии" подтвердили, что агент Эрлинга Холанда Мино Райола в Барселоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов