После Чемпионата Мира сразу пять игроков сборной Испании могут завершить международную карьеру

Теги испанияпепе рейнадавид де хеаандрес иньестажерар пикеначо монреаль

После Чемпионата Мира сразу пять игроков сборной Испании могут завершить международную карьеруПосле Чемпионата Мира в России сразу пять игроков сборной Испании могут завершить свою международную карьеру.

Так, по сведениям местной прессы, вполне вероятно, что примеру ветерана Андреса Иньесты в ближайшее время последуют голкипер Пепе Рейна и защитники Жерар Пике и Начо Монреаль. Кроме того, об уходе из сборной всерьез задумывается и ее 27-летний "первый номер" Давид Де Хеа, проваливший мундиаль-2018.

Напомним, о своем решении проститься со сборной Иньеста объявил еще вчера. | soccernews.ru

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