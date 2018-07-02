После Чемпионата Мира сразу пять игроков сборной Испании могут завершить международную карьеру

После Чемпионата Мира в России сразу пять игроков сборной Испании могут завершить свою международную карьеру.

Так, по сведениям местной прессы, вполне вероятно, что примеру ветерана Андреса Иньесты в ближайшее время последуют голкипер Пепе Рейна и защитники Жерар Пике и Начо Монреаль. Кроме того, об уходе из сборной всерьез задумывается и ее 27-летний "первый номер" Давид Де Хеа, проваливший мундиаль-2018.

Напомним, о своем решении проститься со сборной Иньеста объявил еще вчера. | soccernews.ru