После четвертьфиналов ЧМ-2018 желтые карточки будут аннулированы

Стало известно, что после четвертьфиналов Чемпионата Мира-2018 желтые карточки будут аннулированы, сообщают российские СМИ.

Таким образом, футболисты смогут избежать дисквалификаций перед решающими матчами.

Но, при этом, красные карточки останутся в силе.

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