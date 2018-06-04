После ЧМ в России президент "Лацио" намерен вдвое увеличить трансферную сумму Милинковича-Савича

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После ЧМ в России президент "Лацио" намерен вдвое увеличить трансферную сумму Милинковича-СавичаПосле Чемпионата Мира в России президент римского "Лацио" Клаудио Лотито намерен вдвое увеличить трансферную сумму за полузащитника своей команды Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям Calciomercato.it, клубный босс "орлов" рассчитывает, что удачная игра 23-летнего хавбека в составе сборной Сербии на мундиале даст ему возможность затребовать за продажу игрока не менее 200 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, болельщики назвали лучшего игрока "Лацио" в сезоне 2017/2018. | soccernews.ru

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