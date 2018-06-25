После двух сыгранных туров группового этапа ЧМ Месси лидирует по количеству совершенных успешных обводок

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После двух сыгранных туров группового этапа ЧМ Месси лидирует по количеству совершенных успешных обводокПосле двух сыгранных туров группового этапа Чемпионата Мира форвард сборной Аргентины Лионель Месси лидирует по количеству совершенных успешных обводок.

Так, за 180 минут игрового времени лидер атак "бело-голубых" 13 раз шел в дриблинг на соперников и сохранял при этом мяч. По этому показателю он опередил своих ближайших конкурентов - Огенекаро Этебо из сборной Нигерии (11) и Иско из команды Испании (10).

Напомним, игра Месси на ЧМ была воспроизведена в виде рисунка. | soccernews.ru

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