После ЕВРО-2020 Кроос завершит карьеру в сборной Германии

Фото: Твиттер @ToniKroos

Хавбек сборной Германии Тони Кроос решил завершить международную карьеру после Евро-2020, сообщает Bild.

30-летний футболист хочет сосредоточиться исключительно на клубной карьере.

Напомним, в состав сборной Германии полузащитник "Реала" начал привлекаться с 2010 года. За это время он сыграл 101 матч на разных уровнях и забил 17 голов. В составе национальной команды Кроос стал чемпионом мира в 2014 году, бронзовым призером Чемпионата Мира 2010 и дважды брал бронзу Чемпионатов Европы.

На групповом турнире Евро-2020 немцы сыграют с португальцами, венграми и французами.