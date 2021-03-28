После ЕВРО-2020 Кроос завершит карьеру в сборной Германии

Теги тони кроосгермания

После ЕВРО-2020 Кроос завершит карьеру в сборной ГерманииФото: Твиттер @ToniKroos 
Хавбек сборной Германии Тони Кроос решил завершить международную карьеру после Евро-2020, сообщает Bild.

30-летний футболист хочет сосредоточиться исключительно на клубной карьере.

Напомним, в состав сборной Германии полузащитник "Реала" начал привлекаться с 2010 года. За это время он сыграл 101 матч на разных уровнях и забил 17 голов. В составе национальной команды Кроос стал чемпионом мира в 2014 году, бронзовым призером Чемпионата Мира 2010 и дважды брал бронзу Чемпионатов Европы.

На групповом турнире Евро-2020 немцы сыграют с португальцами, венграми и французами.

Читать также: Кроос из-за травмы не сыграет в марте за сборную Германии | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн будет думать о будущем после Евро-2020

Кейн будет думать о будущем после Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов