После еврокубков к последней команде Примеры: "Реал" в гостях у "Малаги"

"Малага" – "Реал"

Стадион: "Ла-Росаледа" (Малага, Испания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа

Завершаться 32-й тур чемпионата Испании будет в Малаге, где в гости к местной дружине пожалует мадридский "Реал". Встреча 4-й и 20-й команды Примеры не сулит интригующего противостояния, тем более, что и мотивации у соперников не так уж и много. "Сливочные" уже не смогут догнать "Барселону" и завоевать чемпионский титул, а "медузы" с вероятностью 99% покинут высший дивизион. Каждый из клубов не выполнил свою задачу на сезон, несмотря на то, что цели у них были абсолютно разные.

Подопечные Гонсалеса отстают от спасительного 17-го места на целых 14 очков, и за оставшиеся 7 туров "анчоусы" вряд ли сумеют отыграть эту разницу. Самое интересное, что за весь чемпионат "Малага" потерпела лишь одно разгромное поражение, в основном уступая с разницей в один мяч. Вот и в прошлом туре "медузы" в упорной борьбе проиграли "Депортиво" (2:3). Встреча первого круга с мадридским "Реалом" состоялась в конце ноября прошлого года: в драматичном поединке "сливочные" все же вырвали победу – 3:2.

Главным событием в жизни мадридских болельщиков, да и всего футбольного мира стал ответный четвертьфинал Лиги Чемпионов, в котором "Реалу" противостоял "Ювентус". Туринцы приехали на "Сантьяго Бернабеу" с необходимостью отыгрывать разницу в 3 мяча, и они это сделали. Счет 3:0 в пользу "Ювентуса" держался вплоть до 96-й минуты, пока Майкл Оливер не назначил пенальти в пользу мадридцев, который реализовал Криштиану Роналду. По итогам пятничной жеребьевки корлевский клуб узнал своего соперника по полуфиналу, им станет мюнхенская "Бавария".

В чемпионате же "Реал" потерял одну позицию, поделив в прошлом туре очки с "Атлетико" и пустив тем самым на третью строчку "Валенсию". Вряд ли для мадридцев жизненно важно, какое место они займут по итогам Примеры, ведь чемпионство уже упущено. У "Реала" появилась возможность завоевать третий подряд кубок Лиги Чемпионов, и команда сделает все возможное для осуществления своей цели. Зидан определенно проведет некоторую ротацию после энергозатратных еврокубков, что все равно вряд ли существенно уменьшит их шансы на победу в матче с "Малагой".

Интересные факты противостояния "Малаги" и "Реала":

В 10 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано 8 побед "Реала" при 2 ничейных исходах.

В 8 из 9 предыдущих домашних матчей "Малаги" было забито, как минимум, 3 гола.

Мадридцы забивали, как минимум, 2 гола в 7 из 8 последних гостевых поединков Примеры.

В активе "Малаги" лишь 1 победа в 16 предыдущих матчах чемпионата Испании.

Ориентировочные составы на игру:

Малага: Роберто, Росалес, Гонсалес, Микел, Торрес, Саксесс, Ласен, Итурра, Гарсия, Ролан, Эн-Несири.

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Тео, Каземиро, Модрич, Васкес, Асенсио, Роналду, Бензема.

Прогноз на матч "Малага" – "Реал":

Мадридцы – безоговорочные фавориты встречи. Несмотря на упорную борьбу в матче первого круга между этими соперниками, сейчас преимущество "Реала" выглядит более ощутимо. В пользу "медуз" может сыграть отсутствие давления - команде Гонсалеса уже нечего терять.

На победу "Малаги" букмекеры предлагают коэффициент 9,70, на ничейный результат – 6,60, на викторию "Реала" – 1,32.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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