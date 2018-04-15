После еврокубков к последней команде Примеры: "Реал" в гостях у "Малаги"

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После еврокубков к последней команде Примеры: "Реал" в гостях у "Малаги"

"Малага"  –  "Реал"

Стадион: "Ла-Росаледа" (Малага, Испания)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа

Завершаться 32-й тур чемпионата Испании будет в Малаге, где в гости к местной дружине пожалует мадридский "Реал". Встреча 4-й и 20-й команды Примеры не сулит интригующего противостояния, тем более, что и мотивации у соперников не так уж и много. "Сливочные" уже не смогут догнать "Барселону" и завоевать чемпионский титул, а "медузы" с вероятностью 99% покинут высший дивизион. Каждый из клубов не выполнил свою задачу на сезон, несмотря на то, что цели у них были абсолютно разные.

Подопечные Гонсалеса отстают от спасительного 17-го места на целых 14 очков, и за оставшиеся 7 туров "анчоусы" вряд ли сумеют отыграть эту разницу. Самое интересное, что за весь чемпионат "Малага" потерпела лишь одно разгромное поражение, в основном уступая с разницей в один мяч. Вот и в прошлом туре "медузы" в упорной борьбе проиграли "Депортиво" (2:3). Встреча первого круга с мадридским "Реалом" состоялась в конце ноября прошлого года: в драматичном поединке "сливочные" все же вырвали победу – 3:2.    

Главным событием в жизни мадридских болельщиков, да и всего футбольного мира стал ответный четвертьфинал Лиги Чемпионов, в котором "Реалу" противостоял "Ювентус". Туринцы приехали на "Сантьяго Бернабеу" с необходимостью отыгрывать разницу в 3 мяча, и они это сделали. Счет 3:0 в пользу "Ювентуса" держался вплоть до 96-й минуты, пока Майкл Оливер не назначил пенальти в пользу мадридцев, который реализовал Криштиану Роналду. По итогам пятничной жеребьевки корлевский клуб узнал своего соперника по полуфиналу, им станет мюнхенская "Бавария".    

В чемпионате же "Реал" потерял одну позицию, поделив в прошлом туре очки с "Атлетико" и пустив тем самым на третью строчку "Валенсию". Вряд ли для мадридцев жизненно важно, какое место они займут по итогам Примеры, ведь чемпионство уже упущено. У "Реала" появилась возможность завоевать третий подряд кубок Лиги Чемпионов, и команда сделает все возможное для осуществления своей цели. Зидан определенно проведет некоторую ротацию после энергозатратных еврокубков, что все равно вряд ли существенно уменьшит их шансы на победу в матче с "Малагой".

Интересные факты противостояния "Малаги" и "Реала":

В 10 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано 8 побед "Реала" при 2 ничейных исходах.

В 8 из 9 предыдущих домашних матчей "Малаги" было забито, как минимум, 3 гола.

Мадридцы забивали, как минимум, 2 гола в 7 из 8 последних гостевых поединков Примеры.

В активе "Малаги" лишь 1 победа в 16 предыдущих матчах чемпионата Испании.

Ориентировочные составы на игру:

Малага: Роберто, Росалес, Гонсалес, Микел, Торрес, Саксесс, Ласен, Итурра, Гарсия, Ролан, Эн-Несири.

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Тео, Каземиро, Модрич, Васкес, Асенсио, Роналду, Бензема.

Прогноз на матч "Малага" – "Реал":

Мадридцы – безоговорочные фавориты встречи. Несмотря на упорную борьбу в матче первого круга между этими соперниками, сейчас преимущество "Реала" выглядит более ощутимо. В пользу "медуз" может сыграть отсутствие давления - команде Гонсалеса уже нечего терять.

На победу "Малаги" букмекеры предлагают коэффициент 9,70, на ничейный результат – 6,60, на викторию "Реала" – 1,32.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 31 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
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18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
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