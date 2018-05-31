После финала ЛЧ на аккаунты Кариуса в соцсетях подписались более миллиона человек

Теги ливерпульлорис кариус

После финала ЛЧ на аккаунты Кариуса в соцсетях подписались более миллиона человек

Провал вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса в финале Лиги Чемпионов принёс ему популярность в социальных сетях.

Так, менее чем за неделю на аккаунты немецкого стража ворот подписались около миллиона ста тысяч человек.

По всей видимости, это обусловлено тем, что Кариус извинялся за свою игру в матче с "Реалом" именно с помощью соцсетей.  

Не пропустите: Курчи: "Первый гол в ворота Кариуса не подлежит никакому объяснению". | http://soccernews.ru

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