После финального матча Лиги Чемпионов Бэйл посетил раздевалку "Ливерпуля", где задержался на 20 минут

После финального матча Лиги Чемпионов вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл посетил раздевалку "Ливерпуля".

Так, по сведениям Mirror, 28-летний игрок "сливочных" после церемонии награждения победителей вместо того, чтобы праздновать выигрыш очередного кубка чемпионов вместе с партнерами по команде, встретился с игроками соперника. Валлиец посетил раздевалку мерсисайдского клуба, где он находился на протяжении порядка 20-ти минут. Детали его разговора с игроками "Ливерпуля" остаются не известными.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Бэйлу. | soccernews.ru