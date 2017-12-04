После игр этого уик-энда в топ-5 европейских первенствах осталось четыре команды, идущие без поражений

На этих выходных сразу три команды, еще не проигрывавшие в текущем розыгрыше своих чемпионатов, потерпели свои первые поражения.

Так, в Италии "Наполи" дома уступил туринскому "Ювентусу", во Франции ПСЖ в гостях проиграл "Страсбуру", а "Валенсия" также на выезде не набрала очков в игре против "Хетафе".

На сегодняшний день без поражений в топ-5 европейских первенствах идут каталонская "Барселона", мадридский "Атлетико", английский "Манчестер Сити" и миланский "Интер".

Напомним, Кавани лидирует в борьбе за "Золотую бутсу". | soccernews.ru