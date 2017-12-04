После игр этого уик-энда в топ-5 европейских первенствах осталось четыре команды, идущие без поражений

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После игр этого уик-энда в топ-5 европейских первенствах осталось четыре команды, идущие без пораженийНа этих выходных сразу три команды, еще не проигрывавшие в текущем розыгрыше своих чемпионатов, потерпели свои первые поражения.

Так, в Италии "Наполи" дома уступил туринскому "Ювентусу", во Франции ПСЖ в гостях проиграл "Страсбуру", а "Валенсия" также на выезде не набрала очков в игре против "Хетафе".

На сегодняшний день без поражений в топ-5 европейских первенствах идут каталонская "Барселона", мадридский "Атлетико", английский "Манчестер Сити" и миланский "Интер".

Напомним, Кавани лидирует в борьбе за "Золотую бутсу". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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