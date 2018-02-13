После игр с ПСЖ фанаты "Реала" могут потребовать продать Бензема

Фанаты мадридского "Реала" могут потребовать от руководства своего клуба продажи форварда команды Карима Бензема.

Как информирует AS, определяющим в решении поклонников "сливочных" относительно будущего 30-летнего нападающего станут две игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ. Если в этих играх футболист вновь сыграет не убедительно, болельщики будут настоятельно требовать досрочного расставания с ним.

Напомним, Мариано Диас рассказал о роли, которую в его карьере сыграл Бензема. | soccernews.ru