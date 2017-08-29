После игр за сборную Коутиньо не планирует возвращаться в Ливерпуль

После игр за сборную команду Бразилии полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не планирует возвращаться в Англию.

Как информирует Express, 25-летний хавбек сообщил своим друзьям, что после вояжа в расположение своей национальной команды он рассчитывает отправиться сразу в Испанию. Футболист надеется, что уже до вечера ближайшего четверга каталонская "Барселона" объявит о его приобретении.

Напомним, "Барселона" подписала очередного новичка. | soccernews.ru