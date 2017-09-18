После игры с "Лионом" Кавани покидал "Парк де Пренс" через "черный ход"
После вчерашней игры против "Лиона" форвард ПСЖ Эдинсон Кавани покидал домашнюю арену своей команды "Парк де Пренс" через "черный ход".
Как информирует Get Football News France, 30-летний нападающий покинул футбольное поле сразу же после финального свистка арбитра встречи, а через 20 минут он находился уже за пределами стадиона. Уругваец избежал встречи со СМИ благодаря тому, что решил уйти через "черный ход".
Отметим, что данное поведение Кавани связано с его разногласиями с Неймаром. | soccernews.ru
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