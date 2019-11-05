После матча "Крылья Советов" - "Рубин" на стадионе умер стюард

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После матча "Крылья Советов" - "Рубин" на стадионе умер стюард

По окончании матча 15-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Рубином" произошла трагедия.

Прямо на стадионе скончался один из стюардов. Сообщается, что у него остановилось сердце.

СМИ связывали смерть мужчины с потасовкой фанатов, однако в самарском клубе эту информацию опровергли.

Напомним, что матч завершился нулевой ничьей.

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