После матча Лиги Чемпионов Тухель оскорбил тренера "Порту" Консейсау

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Сразу по окончании ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Челси" и "Порту" (0:1) между главными тренерами команд Томасом Тухелем и Сержиу Консейсау произошел конфликт, сообщает Record.

По данным издания, немецкий специалист оскорбил португальца в грубой форме, сказав ему "fuck off", в момент, когда тренеры направлялись друг к другу, чтобы поблагодарить за игру.

По этой причине завязалась перепалка, в которую были втянуты также игроки обеих команд.

Во время послематчевой пресс-конференции Консейсау прокомментировал этот эпизод: "Джентльмен, который сейчас находится в соседнем помещении, оскорбил меня. Я сказал судье, что резервный арбитр слышал эти слова. На этом все".