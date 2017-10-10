После матча против Израиля на поле к Иско выбежал мужчина с ножом в руке

После вчерашнего выездного матча отборочного турнира к Чемпионату Мира против Израиля на поле к полузащитнику сборной Испании Иско выбежал мужчина с ножом в руке.

В частности, местное издание Digital Times of Israel сообщило: " Мужчина отделился от группы болельщиков, которые выбежали на поле, и бросился к Иско. Когда он подбегал к нему, из его рук выпал нож, но он был остановлен полицией, прежде чем сумел добраться к футболисту ".

В израильской полиции, комментируя инцидент, заявили, что опасности для здоровья игрока не было, так как ситуация находилась под контролем правоохранительных органов.

Напомним, Испания обыграла Израиль со счетом 1:0. | soccernews.ru