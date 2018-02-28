После матча с "Эспаньолом" в раздевалке "Реала" произошел конфликт

Теги реал мадридискосерхио рамосэспаньолкарим бензема

После матча с "Эспаньолом" в раздевалке "Реала" произошел конфликтКапитан мадридского "Реала" Серхио Рамос остался недоволен поведением своего партнера по команде Иско во вчерашнем матче Ла Лиги против "Эспаньола".

Так, по сведениям sport.es, лидеру обороны королевского клуба пришлось не по нраву то, как медленно 25-летний хавбек покидал поле, когда вместо него на замену выходил Карим Бензема. Свои претензии одноклубнику Рамос предъявил по окончанию игры уже в раздевалке.

Напомним, Зидан признал свою ошибку с переводом Бэйла в центр нападения

комментарии
Messi

А если Реал бы вёл в счёте? он бы похвалил его наверное.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Отомстят ли "пушкари"? "Арсенал" снова сразиться с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Бетис 25 36
8 Сельта Виго 25 35
9 Эйбар 25 35
10 Жирона 25 34
11 Хетафе 25 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов