После матча с "Эспаньолом" в раздевалке "Реала" произошел конфликт

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос остался недоволен поведением своего партнера по команде Иско во вчерашнем матче Ла Лиги против "Эспаньола".

Так, по сведениям sport.es, лидеру обороны королевского клуба пришлось не по нраву то, как медленно 25-летний хавбек покидал поле, когда вместо него на замену выходил Карим Бензема. Свои претензии одноклубнику Рамос предъявил по окончанию игры уже в раздевалке.

Напомним, Зидан признал свою ошибку с переводом Бэйла в центр нападения.